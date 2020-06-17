Кабінет Міністрів спростив вимоги для бізнесу для отримання фінансової допомоги за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Відповідне рішення ухвалили на засідання уряду 17 червня.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович зазначив, що уряд працює з фахівцями, аби зробити програму доступнішою. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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Що вирішив Кабмін для бізнесу

Пом'якшити вимоги до обов'язкової прибутковості чинного бізнесу у попередньому податковому періоді.

Зняти обмеження щодо напрямків використання коштів, отриманих суб'єктами підприємництва для фінансування оборотного капіталу.

Зняти обмеження щодо максимальної суми кредиту у межах програми, залишивши обмеження лише по розміру держдопомоги.

Привести формулу розрахунку базової процентної ставки у відповідність з рівнем операційних витрат банків, який дозволяє їм забезпечувати виконання програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Програма "Доступні кредити 5-7-9%": головне

Наприкінці січня 2020 року прем'єр-міністр України Олексій Гончарук наголошував, що вже з 1 лютого 2020-го ті українці, які хочуть розпочати власну справу, нарешті отримають "дешевий нормальний ресурс".

Так він анонсував майбутній старт програми державного кредитування "Доступні кредити 5-7-9%". Її мета – компенсація коштом держбюджету високих кредитних ставок для мікро- та малого підприємництва.

Програма передбачає видачу кредитів у розмірі до 1,5 мільйона гривень терміном на 5 років під 5, 7 або 9% річних. Ці гроші мають піти на створення або розширення власного бізнесу.

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Також в уряді зазначають, що мікро- та малий бізнес зможе взяти кредити за новими правилами одразу після внесення радою Фонду розвитку підприємництва відповідних змін до програми та оновлення угод з банками, які їх видають. Коли це станеться, не уточнюють.

Відомо, що станом на 15 червня у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 639 позик на 404,8 мільйона гривень.



Як отримати кредит на бізнес від держави / Інфографіка 24 канал