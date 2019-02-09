Доверенные лица Данилюка: ГУР, Генштаб и НАБУ

В ЦИК обнародовали список доверенных лиц кандидата в президенты Украины Александра Данилюка в общенациональном избирательном округе. Ими стали экс-сотрудники Главного управления разведки (ГУР) капитан первого ранга Юрий Смищук и полковник Дмитрий Соболев, а также полковники запаса Генерального штаба Вооруженных сил Украины Вячеслав Протопопов и Сергей Литвиненко.

Распорядителями избирательного фонда кандидата стали Николай Жерновой, киборг из 81-й бригады десантно-штурмовых войск, до войны возглавлял криворожскую организацию гражданского движения "Спільна Справа" и Владимир Максимов, экс-командир разведки бригады быстрого реагирования Национальной гвардии.

Уполномоченным представителем в ЦИК стал адвокат Назар Первак, до недавнего времени – член Совета общественного контроля НАБУ.

Адвокат по образованию Александр Данилюк - один из наиболее ярких и самостоятельных лидеров Революции Достоинства, лидер гражданского движения "Спільна Справа", экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ. С началом украинско-российской войны Данилюк сосредоточился на национальной безопасности и обороне, а также на академическом исследовании и практического противодействия российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, в Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне.

Зарегистрирован кандидатом в президенты Украины под номером 22.

Главной целью участия "Спільна Справа" в президентских и парламентских выборах Александр Данилюк называет противодействие российскому реваншу и гибридной агрессии, а также призывает к национальной солидарности и консолидации ради противостояния этим вызовам.

8 февраля участники рабочей группы Центра оборонных реформ по противодействию гибридной агрессии заявили, что Российская Федерация планирует использовать предстоящие выборы в Украине для дестабилизации ситуации в обществе и обеспечения полного политического реванша.

Информацию подтверждает военная разведка США.