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      Довірені особи Данилюка: ГУР, Генштаб та НАБУ

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      Кандидат у президенти України Олександр Данилюк
      Кандидат у президенти України Олександр Данилюк / Радіо Свобода

      В ЦВК оприлюднили список довірених осіб кандидата в президенти України Олександра Данилюка в загальнонаціональному виборчому окрузі. Ними стали екс-співробітники Головного управління розвідки (ГУР) капітан першого рангу Юрій Сміщук та полковник Дмитро Соболєв, а також полковники запасу Генерального штабу Збройних сил України В’ячеслав Протопопов та Сергій Литвиненко.

      Розпорядниками виборчого фонду кандидата стали Микола Жорновий, кіборг з 81-ї бригади десантно-штурмових військ, що до війни очолював криворізьку організацію громадянського руху "Спільна Справа" та Володимир Максимів, екс-командир розвідки бригади швидкого реагування Національної гвардії.

      Уповноваженим представником в ЦВК став адвокат Назар Первак, донедавна – член Ради громадського контролю НАБУ.

      Адвокат за освітою Олександр Данилюк – один з найбільш яскравих та самостійних лідерів Революції Гідності, лідер громадянського руху "Спільна Справа", екс-радник міністра оборони та очільник Центру оборонних реформ. З початком українсько-російської війни Данилюк зосередився на національній безпеці та обороні, а також на академічному дослідженні та практичній протидії російській гібридній агресії. Читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді та інших навчальних закладах, що займаються підготовкою фахівців з гібридної війни.

      Зареєстрований кандидатом у президенти України під номером 22.

      Головною метою участі "Спільна Справа" у президентських та парламентських виборах Олександр Данилюк називає протидію російському реваншу та гібридній агресії, а також закликає до національної солідарності та консолідації заради протистояння цим викликам.

      8 лютого учасники робочої групи Центру оборонних реформ з протидії гібридної агресії заявили, що Російська Федерація планує використовувати майбутні вибори в Україні для дестабілізації ситуації в суспільстві і забезпечення повного політичного реваншу.

      Інформацію підтверджує військова розвідка США.

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      Теги: Новини політики Новини України Олександр Данилюк
      Джерело: 24 Канал
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