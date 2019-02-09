Довірені особи Данилюка: ГУР, Генштаб та НАБУ

В ЦВК оприлюднили список довірених осіб кандидата в президенти України Олександра Данилюка в загальнонаціональному виборчому окрузі. Ними стали екс-співробітники Головного управління розвідки (ГУР) капітан першого рангу Юрій Сміщук та полковник Дмитро Соболєв, а також полковники запасу Генерального штабу Збройних сил України В’ячеслав Протопопов та Сергій Литвиненко.

Розпорядниками виборчого фонду кандидата стали Микола Жорновий, кіборг з 81-ї бригади десантно-штурмових військ, що до війни очолював криворізьку організацію громадянського руху "Спільна Справа" та Володимир Максимів, екс-командир розвідки бригади швидкого реагування Національної гвардії.

Уповноваженим представником в ЦВК став адвокат Назар Первак, донедавна – член Ради громадського контролю НАБУ.

Адвокат за освітою Олександр Данилюк – один з найбільш яскравих та самостійних лідерів Революції Гідності, лідер громадянського руху "Спільна Справа", екс-радник міністра оборони та очільник Центру оборонних реформ. З початком українсько-російської війни Данилюк зосередився на національній безпеці та обороні, а також на академічному дослідженні та практичній протидії російській гібридній агресії. Читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді та інших навчальних закладах, що займаються підготовкою фахівців з гібридної війни.

Зареєстрований кандидатом у президенти України під номером 22.

Головною метою участі "Спільна Справа" у президентських та парламентських виборах Олександр Данилюк називає протидію російському реваншу та гібридній агресії, а також закликає до національної солідарності та консолідації заради протистояння цим викликам.

8 лютого учасники робочої групи Центру оборонних реформ з протидії гібридної агресії заявили, що Російська Федерація планує використовувати майбутні вибори в Україні для дестабілізації ситуації в суспільстві і забезпечення повного політичного реваншу.

Інформацію підтверджує військова розвідка США.