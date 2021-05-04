В Гомеле осудили четырех доверенных лиц оппозиционера Светланы Тихановской. Их обвинили в "подготовке к захвату зданий государственных органов".

Заседание суда Железнодорожного района Гомеля состоялось 4 мая 2021 года. Оппозиционные политики получили от 6 до 6,5 лет лишения свободы.

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Доверенных лиц Тихановской осудили за "подготовку госпереворота"

Доверенным лицам экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской вынесли те приговоры, которые просил прокурор. За "попытку государственного переворота" осудили:

Юрия Власова – до 6,5 лет колонии усиленного режима;

Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина – до 6 лет колонии усиленного режима;

Татьяну Каневскую – до 6 лет колонии общего режима.

Кроме этого, в зале суда присутствовали лишь провластные средства массовой информации. Как сообщает TUT.BY, журналистов независимых СМИ не допустили к заседанию. Это объяснили тем, что якобы в помещении не было свободных мест.

Что этому предшествовало