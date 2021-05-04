Доверенным лицам Тихановской вынесли приговоры из-за "подготовки госпереворота"
В Гомеле осудили четырех доверенных лиц оппозиционера Светланы Тихановской. Их обвинили в "подготовке к захвату зданий государственных органов".
Источник:TUT.BY
Заседание суда Железнодорожного района Гомеля состоялось 4 мая 2021 года. Оппозиционные политики получили от 6 до 6,5 лет лишения свободы.
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Доверенных лиц Тихановской осудили за "подготовку госпереворота"
Доверенным лицам экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской вынесли те приговоры, которые просил прокурор. За "попытку государственного переворота" осудили:
- Юрия Власова – до 6,5 лет колонии усиленного режима;
- Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина – до 6 лет колонии усиленного режима;
- Татьяну Каневскую – до 6 лет колонии общего режима.
Кроме этого, в зале суда присутствовали лишь провластные средства массовой информации. Как сообщает TUT.BY, журналистов независимых СМИ не допустили к заседанию. Это объяснили тем, что якобы в помещении не было свободных мест.
Что этому предшествовало
- Следственный комитет Беларуси 2 марта 2021 года обнародовал видео, на котором якобы Светлана Тихановская с командой обсуждала "захват государственных органов". По версии следствия, они планировали сделать это сразу после выборов президента.
- Власти Беларуси заявили, что оппозиционеры к этому хотели привлечь бывших военнослужащих, работников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
- Фрагмент из этого видео даже показали по белорусскому и российскому телевидению еще в августе 2020 года.
- Четыре фигуранта ролика были задержаны еще до проведения президентских выборов – с 6 по 8 августа 2020 года.
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