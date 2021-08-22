О том, довольны ли украинцы жизнью и как меняется этот показатель в зависимости от возраста и размера доходов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Удовлетворенность жизнью

большинство опрошенных, а именно 57%, отметили, что в целом довольны своей жизнью,

21% – не удовлетворены,

23% дали посредственную оценку.

Интересно, что больше собственной жизнью довольны люди младшего возраста и те, у кого более высокие доходы.

Среди молодежи 16 – 24 лет даже в бедных имущественных группах уровень удовлетворенности жизнью относительно высокий. Люди с низкими доходами в 2,5 раза менее довольны жизнью, чем обеспечительные.



Довольны ли украинцы жизнью / Инфографика "Рейтинга"

Мотивационная структура

Мотивации делят общество почти пополам:

49% хотят жить не хуже, чем другие,

45% хотят жить лучше других и добиваться успеха.

Принцип "жить лучше других" чаще наблюдается у поколения независимости и средней возрастных группах. Зато у старших людей (от 51 года) преобладает противоположный принцип – "жить не хуже других".

Стремятся к лучшей жизни чаще всего жители Киева, более состоятельные опрошенные и женщины. В то же время среди женщин сверхвысокий уровень мотивации по принципу "жить лучше других" наблюдается в самой молодой возрастной группе (16 – 24 лет).



Как украинцы хотят жить / Инфографика "Рейтинга"