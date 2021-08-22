О том, довольны ли украинцы жизнью и как меняется этот показатель в зависимости от возраста и размера доходов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Удовлетворенность жизнью
- большинство опрошенных, а именно 57%, отметили, что в целом довольны своей жизнью,
- 21% – не удовлетворены,
- 23% дали посредственную оценку.
Интересно, что больше собственной жизнью довольны люди младшего возраста и те, у кого более высокие доходы.
Среди молодежи 16 – 24 лет даже в бедных имущественных группах уровень удовлетворенности жизнью относительно высокий. Люди с низкими доходами в 2,5 раза менее довольны жизнью, чем обеспечительные.
Довольны ли украинцы жизнью / Инфографика "Рейтинга"
Мотивационная структура
Мотивации делят общество почти пополам:
- 49% хотят жить не хуже, чем другие,
- 45% хотят жить лучше других и добиваться успеха.
Принцип "жить лучше других" чаще наблюдается у поколения независимости и средней возрастных группах. Зато у старших людей (от 51 года) преобладает противоположный принцип – "жить не хуже других".
Стремятся к лучшей жизни чаще всего жители Киева, более состоятельные опрошенные и женщины. В то же время среди женщин сверхвысокий уровень мотивации по принципу "жить лучше других" наблюдается в самой молодой возрастной группе (16 – 24 лет).
Как украинцы хотят жить / Инфографика "Рейтинга"
Что известно об опросе
К 30-летию Независимости "Рейтинг" провел первое масштабное исследование с общей выборкой в 20 тысяч респондентов из всех областей, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрашивали украинцев в возрасте от 16 лет с 20 июля по 9 августа 2021 года методом телефонного интервью.
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1,0%, по области – не более 4%.