Про те, чи задоволені українці життям та як змінюється цей показник залежно від віку та розміру доходів, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Задоволеність життям

більшість опитаних, а саме 57%, зазначили, що загалом задоволені своїм життям,

21% – не задоволені,

23% дали посередню оцінку.

Цікаво, що більше власним життям задоволені люди молодшого віку та ті, хто має вищі доходи.

Серед молоді 16 – 24 років навіть у бідніших майнових групах рівень задоволеності життям є відносно високим. Люди з низькими доходами у 2,5 раза менш задоволені життям, ніж забезпечні.



Чи задоволені українці життям / Інфографіка "Рейтингу"

Мотиваційна структура

Мотивації ділять суспільство майже навпіл:

49% хочуть жити не гірше, ніж інші,

45% хочуть жити краще від інших і досягати успіху.

Принцип "жити краще за інших" частіше спостерігається у покоління Незалежності та середній вікових групах. Натомість у старших людей (від 51 року) переважає протилежний принцип – "жити, не гірше за інших".

Прагнуть кращого життя найчастіше жителі Києва, більш заможні опитані та жінки. Водночас серед жінок надвисокий рівень мотивації за принципом "жити краще за інших" спостерігається в наймолодшій віковій групі (16 – 24 років).



Як українці хочуть жити / Інфографіка "Рейтингу"