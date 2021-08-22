Про те, чи задоволені українці життям та як змінюється цей показник залежно від віку та розміру доходів, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
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Задоволеність життям
- більшість опитаних, а саме 57%, зазначили, що загалом задоволені своїм життям,
- 21% – не задоволені,
- 23% дали посередню оцінку.
Цікаво, що більше власним життям задоволені люди молодшого віку та ті, хто має вищі доходи.
Серед молоді 16 – 24 років навіть у бідніших майнових групах рівень задоволеності життям є відносно високим. Люди з низькими доходами у 2,5 раза менш задоволені життям, ніж забезпечні.
Чи задоволені українці життям / Інфографіка "Рейтингу"
Мотиваційна структура
Мотивації ділять суспільство майже навпіл:
- 49% хочуть жити не гірше, ніж інші,
- 45% хочуть жити краще від інших і досягати успіху.
Принцип "жити краще за інших" частіше спостерігається у покоління Незалежності та середній вікових групах. Натомість у старших людей (від 51 року) переважає протилежний принцип – "жити, не гірше за інших".
Прагнуть кращого життя найчастіше жителі Києва, більш заможні опитані та жінки. Водночас серед жінок надвисокий рівень мотивації за принципом "жити краще за інших" спостерігається в наймолодшій віковій групі (16 – 24 років).
Як українці хочуть жити / Інфографіка "Рейтингу"
Що відомо про опитуванняДо 30-ліття Незалежності "Рейтинг" провів перше масштабне дослідження з загальною вибіркою у 20 тисяч респондентів з усіх областей, окрім тимчасово окупованих територій Крим та Донбасу. Опитували українців віком від 16 років з 20 липня по 9 серпня 2021 року методом телефонного інтерв'ю.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.