Про це свідчать результати свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг". Цікаво, що майже половина молоді відчуває гордість та зацікавленість думаючи про країну.

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Водночас молодь має більш позитивні настрої у ставленні як до себе, так і до країни, аніж старші люди.

Які емоції відчувають українці

37% – сум;

34% – гордість;

20% – зацікавленість;

по 18% – радість і сором;

16% – страх;

лише по 5% – байдужість і гнів.

За регіонами погляди українців також відрізняються. До прикладу від гордості на Заході емоційний фон поступово рухається в бік негативного спектру – до суму на Сході.



Які емоції відчувають українці / Фото соціологічної групи "Рейтинг"

Політичні вподобання

Найбільше відчувають гордість за країну виборці Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Представники цих двох груп значно менше відчувають сором за себе і за країну. Їхні уявлення і про себе, і про країну значно оптимістичніші, ніж у виборців інших кандидатів.

Натомість тих, хто негативно сприймає і себе, і країну, багато серед виборців Юрія Бойка та особливо Євгена Мураєва. У цих групах переважають безрадісні емоції, вони майже не відчувають гордості щодо себе, а щодо країни – переважно сум, або навіть сором.



Як змінюють емоції в залежності від регіону / Фото соціологічної групи "Рейтинг"

Що відомо про дослідження