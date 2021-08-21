Про це свідчать результати свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг". Цікаво, що майже половина молоді відчуває гордість та зацікавленість думаючи про країну.
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Водночас молодь має більш позитивні настрої у ставленні як до себе, так і до країни, аніж старші люди.
Які емоції відчувають українці
- 37% – сум;
- 34% – гордість;
- 20% – зацікавленість;
- по 18% – радість і сором;
- 16% – страх;
- лише по 5% – байдужість і гнів.
За регіонами погляди українців також відрізняються. До прикладу від гордості на Заході емоційний фон поступово рухається в бік негативного спектру – до суму на Сході.
Які емоції відчувають українці / Фото соціологічної групи "Рейтинг"
Політичні вподобання
Найбільше відчувають гордість за країну виборці Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Представники цих двох груп значно менше відчувають сором за себе і за країну. Їхні уявлення і про себе, і про країну значно оптимістичніші, ніж у виборців інших кандидатів.
Натомість тих, хто негативно сприймає і себе, і країну, багато серед виборців Юрія Бойка та особливо Євгена Мураєва. У цих групах переважають безрадісні емоції, вони майже не відчувають гордості щодо себе, а щодо країни – переважно сум, або навіть сором.
Як змінюють емоції в залежності від регіону / Фото соціологічної групи "Рейтинг"
Що відомо про дослідження
- Опитування соціологічної групи рейтинг проводилося з 20 липня по 9 серпня 2021 року методом телефонного інтерв'ю.
- Загалом опитали 20 тисяч респондентів в усіх областях країни, окрім тимчасово окупованих територій Крим та Донбасу.
- Участь в опитуванні взяло доросле населення України віком від 16 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.