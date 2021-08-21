Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса социологической группы "Рейтинг". Интересно, что почти половина молодежи испытывает гордость и заинтересованность, думая о стране.

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В то же время молодежь имеет более позитивные настроения в отношении как себя, так и страны, чем люди постарше.

Какие эмоции испытывают украинцы

37% – печаль;

34% – гордость;

20% – заинтересованность;

по 18% – радость и стыд;

16% – страх;

лишь по 5% – равнодушие и гнев.

По регионам взгляды украинцев также отличаются. К примеру, от гордости на Западе эмоциональный фон постепенно движется в сторону негативного спектра – к печали на Востоке.



Какие эмоции испытывают украинцы / Фото социологической группы "Рейтинг"

Политические предпочтения

Больше всего испытывают гордость за страну избиратели Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Представители этих двух групп значительно меньше чувствуют стыд за себя и за страну. Их представления и о себе, и о стране значительно более оптимистичны, чем у избирателей других кандидатов.

Зато тех, кто негативно воспринимает и себя, и страну, много среди избирателей Юрия Бойко и особенно Евгения Мураева. В этих группах преобладают безрадостные эмоции, они почти не испытывают гордости в отношении себя, а в отношении страны – преимущественно печаль, или даже стыд.



Как меняются эмоции в зависимости от региона / Фото социологической группы "Рейтинг"

Что известно об исследовании