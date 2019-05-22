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      Украинцы довольны главой Православной церкви Украины: результаты опроса

      49 Читати новину українською
      Епифаний
      Епифаний / informator.news

      Украинцы положительно относятся к созданию ПЦУ.

      36,5% опрошенных украинцев считают положительным то, что именно Епифаний был избран главой Православной церкви Украины.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения "Конфессиональная структура и создание Православной церкви Украины: май 2019", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

      В то же время 15,5% считают, что главой Православной церкви Украины должен быть патриарх Филарет. Однако почти половина респондентов – а это 45,8% – не определились со своим мнением или вообще отказались отвечать на вопросы.

      39,6% опрошенных ответили, что положительно относятся к избранию Епифания главой Православной церкви Украины, еще 43% относятся нейтрально. Не смогли или отказались ответить на вопрос – 10,6%, а отрицательно – 6,8%.

      Также большинство опрошенных украинцев назвали себя верующими ПЦУ и поддержали ее создание. Опрос проводился от 12 до 18 мая путем телефонного опроса по мобильным телефонам, опрошенные 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность результатов не превышает 2,9%.

      Напомним, почетный патриарх Филарет направил письма архиереям на бланке Киевского патриархата вызвало волну беспокойств тем, что Томос, о котором так долго договаривались на высшем государственном уровне, может быть отозван Вселенским патриархом Варфоломеем.

      Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний прокомментировал ситуацию.

      "Сегодня возвращение к предыдущей структуре Киевского патриархата означает возвращение назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", – подчеркнул он.

      В Министерстве культуры заверили, что УПЦ Киевского патриархата ликвидирована еще 15 декабря 2018 года во время Объединенного собора с участием представителей власти, УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП.

      Отметим, что по приглашению Филарета принять участие в молитвенном праздновании в честь священномученика Макария откликнулось лишь четверо епископов из более чем 60.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Филарет Епифаний Религия
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