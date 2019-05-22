Українці задоволені главою Православної церкви України: результати опитування

Українці схвально ставляться до створення ПЦУ.

36,5% опитаних українців вважають позитивним те, що саме Епіфаній був обраний главою Православної церкви України.

Про це свідчать результати опитування громадської думки "Конфесійна структура і створення Православної церкви України: травень 2019", яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Натомість 15,5% вважають, що главою Православної церкви України повинен бути патріарх Філарет. Проте майже половина респондентів – а це 45,8% – не визначилися зі своєю думкою або взагалі відмовилися відповідати на запитання.

39,6% опитаних відповіли, що позитивно ставляться до обрання Епіфанія главою Православної церкви України, ще 43% ставляться нейтрально. Не змогли або відмовилися відповісти на запитання – 10,6%, а негативно ставляться – 6,8%.

Також більшість опитаних українців назвали себе вірянами ПЦУ і підтримали її створення. Опитування проводилось від 12 до 18 травня шляхом телефонного опитування за мобільними телефонами, опитані 1200 респондентів віком від 18 років. Похибка результатів не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, почесний патріарх Філарет надіслав листи архієреям на бланку Київського патріархату, що спричинило хвилю занепокоєнь тим, що Томос, про який так довго домовлялись на найвищому державному рівні, може бути відкликаний Вселенським патріархом Варфоломеєм.

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський Епіфаній прокоментував ситуацію.

"Сьогодні повернення до попередньої структури Київського патріархату означає повернення назад, в ізоляцію, втрату Томосу й усіх здобутків церковної незалежності", – наголосив він.

В Міністерстві культури запевнили, що УПЦ Київського патріархату ліквідований ще 15 грудня 2018 року під час Об'єднаного собору за участі представників влади, УПЦ КП, УАПЦ і частини УПЦ МП.

Відзначимо, що на запрошення Філарета взяти участь у молитовному святкуванні на честь священномученика Макарія відгукнулось лише четверо єпископів з понад 60.