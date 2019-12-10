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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Довольны ли украинцы результатами встречи в нормандском формате – опрос

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      Довольны ли украинцы результатами –опрос / Getty images

      Первые результаты после встречи в нормандском формате стали известны ночью с 9 на 10 декабря, но событие было настолько резонансное, что вызвало мгновенную реакцию среди граждан. Поэтому мы решили спросить рядовых украинцев, что они думают об итогах саммита.

      Подобной встречи лидеров стран "нормандской четверки" не происходило с октября 2016 года. Последние три года ситуация была в "замороженном состоянии", поэтому на нынешний диалог в Париже возлагали большие надежды.

      Интересно! Нормандская встреча в Париже: реакция известных украинцев и политиков

      Среди важных результатов встречи было договорено об обмене пленными в формате "всех на всех", который должен состояться уже до конца 2019 года. Кроме того, до 31 декабря 2019 года на Донбассе должно произойти полное прекращение огня.

      Также лидеры стран-участниц "нормандской четверки" отметили разведения войск, которое состоялось и договорились о дальнейших разведениях по линии соприкосновения. Мы же решили спросить у рядовых граждан их мнение относительно результатов переговоров в Париже.


      Смотрите видео: украинцы довольны результатами встречи в нормандском формате

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Владимир Зеленский Нормандский формат Ангела Меркель Эммануэль Макрон Владимир Путин Обмен пленными Разведение войск
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