Чи задоволені українці результатами зустрічі у нормандському форматі – опитування

Перші результати після зустрічі у нормандському форматі стали відомі вночі з 9 на 10 грудня, але подія була настільки резонансна, що викликала миттєву реакцію серед громадян. Тому ми вирішили запитати пересічних українців, що вони думають про підсумки саміту.

Подібної зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" не відбувалося з жовтня 2016 року. Останні три роки ситуація була у "замороженому стані", тому на цьогорічний діалог у Парижі покладали великі надії.

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Серед важливих результатів зустрічі було домовлено про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", який має відбутися вже до кінця 2019 року. Крім того, до 31 грудня 2019 року на Донбасі має відбутися повне припинення вогню.

Також лідери країн-учасниць "нормандської четвірки" відзначили розведення військ, яке відбулося і домовилися про подальші розведення по лінії зіткнення. Ми ж вирішили запитати у пересічних громадян їхню думку щодо результатів перемовин у Парижі.

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