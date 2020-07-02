В выпуске программы "Есть вопрос" за 2 июля – глава Нацбанка Яков Смолий подал заявление об отставке. Причиной называет систематическое политическое давление на руководство НБУ. Это отразилось сразу же на украинском обменнике – курс гривны упал.

Также в выпуске "Есть вопрос" на 24 канале:

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал, как отставка Якова Смолия может повлиять на будущее Украины и кто мог бы стать новым главой НБУ.

Народный депутат фракции "Слуга народа" и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ответил, поддержат ли заявление Смолия в сессионном зале, какая мотивация у депутатов и как они будут действовать дальше.

Смотрите полный выпуск программы "Есть вопрос" на 24 канале: