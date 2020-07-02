У випуску програми "Є питання" за 2 липня – голова Нацбанку Яків Смолій подав заяву про відставку. Причиною називає систематичний політичний тиск на керівництво НБУ. Це позначилось одразу ж на українському обміннику – курс гривні впав.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк розповів, як відставка Якова Смолія може вплинути на майбутнє України і хто міг би стати новим головою НБУ.

Народний депутат фракції "Слуга народу" і голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха відповів, чи підтримають заяву Смолія в сесійній залі, яка мотивація у депутатів і як вони будуть діяти далі.

Дивіться повний випуск програми "Є питання" на 24 каналі: