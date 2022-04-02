ВСУ продолжают освобождать Николаевщину от российских оккупантов. Украинские защитники успешно ликвидируют всех вражеских солдат.
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Оккупанты горят
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что враги горят даже в дождь.
В дождь орки горят так же, потому что в них го*на много,
– написал он.
Напомним, оккупанты осуществили ракетный обстрел Николаевской ОГА, в результате которого погибли 36 человек.
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