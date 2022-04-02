ВСУ продолжают освобождать Николаевщину от российских оккупантов. Украинские защитники успешно ликвидируют всех вражеских солдат.

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Оккупанты горят

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что враги горят даже в дождь.

В дождь орки горят так же, потому что в них го*на много,

– написал он.

Напомним, оккупанты осуществили ракетный обстрел Николаевской ОГА, в результате которого погибли 36 человек.

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