ЗСУ продовжують звільняти Миколаївщину від російських окупантів. Українські захисники успішно ліквідовують усіх ворожих солдатів.

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Окупанти горять

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім відзначив, що вороги горять навіть у дощ.

В дощ орки горять так само, через те, що в них гі*на багато,

– написав він.

Нагадаємо, окупанти здійснили ракетний обстріл Миколаївської ОДА, внаслідок якого загинуло 36 людей.

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