Військовослужбовці з полку "Азов" заявили про знищення техніки та живої сили окупантів.

Загалом 2 квітня бійці "Азову" знищили 2 танки, 2 БМД, 2 БМП та багато ворожої піхоти.

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А 30 березня "Азов" заявив про знищення спеціальних сил Головного розвідувального управління Генштабу Росії під Маріуполем. Окрім цього вони ліквідували щонайменше 64 солдатів із ворожої піхоти.

Чому Росія хоче захопити Маріуполь за будь-яку ціну

Раніше бійці "Азов" пояснили, що Маріуполь – стратегічно важливий для ворога, оскільки може стати основним тиловим пунктом постачання. Морські перевезення посідають перше місце у світі через відносну дешевизну та великий об'єм.

Наразі основним тиловим пунктом постачання південного угруповання противника є морський порт у Бердянську, але він перебуває в зоні ураження ЗСУ.

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