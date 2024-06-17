В Киеве уже слышны первые звоночки непогоды. В столице начался ураганный ветер и дождь, кое-где местные фиксируют даже молнию. Видео непогоды уже публикуют столичные телеграмм-каналы.
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Штормовое предупреждение
В Укргидрометцентре предупредили, что вечером Киев и область накроет гроза. Опасные метеорологические явления будут сохраняться до конца дня 17 июня. Объявлен І уровень опасности, желтый.
Штормовое предупреждение в Киеве / фото Укргидрометцентр
В Киеве уже начался ураганный ветер, дождь, кое-где гремит гром.
Непогода уже бушует в Киеве: смотрите видео
Также местные уже публикуют видео мощной молнии.
Молния в Киеве: смотрите видео
Потопы в Киеве
- Киев последнюю неделю особенно часто накрывают дожди, из-за которых в столице возникают настоящие "ноевские" потопы. Так, 12 июня местные публиковали видео затопленных после непогоды улиц, которыми пытаются двигаться автомобили. Кое-где протекали даже крыши трамваев и домов.
- Днем 15 июня украинскую столицу снова охватил потоп. И снова некоторые улицы Киева утонули в дождевой воде. Ситуация на дорогах напоминала озера и реки. На одной из улиц даже возник "фонтан". Отмечалось, что вода даже оторвала бампер одного из автомобилей.
- Из-за значительного ливня водоотводная система города не справилась. В тот же день в центре города даже сорвало асфальт. Это произошло недалеко от станции метро "Олимпийская", на улице Антоновича. А на бульваре Николая Михновского автомобиль въехал в разрытую яму, которую залило дождем.