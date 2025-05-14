Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы. Ранее синоптики предостерегали о непогоде для города.

Смотрите также Мокрый снег и шквальный ветер: Карпаты накроет непогода 15 мая

Что известно о непогоде во Львове

Вечером 14 мая сообщили о сильной буре во Львове. Позже в городе начался дождь и сильный град. Также известно о сильных порывах ветра. По данным местных СМИ, непогода повалила дерево на автомобиль на улице Варшавской.

Последствия сильного ветра: смотрите видео

Незадолго до этого Львовский городской совет обнародовал штормовое предупреждение о том, что до конца суток 14 мая и в течение суток 15 мая львовские синоптики прогнозируют порывы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Мэрия Львова призывает горожан учитывать прогноз и быть осмотрительными,

– говорилось в сообщении.

Непогода во Львове: смотрите видео

Напомним, недавно также синоптики прогнозировали непогоду в нескольких регионах Украины, в частности в Ровенской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Кроме того, непогода может охватить Киев.