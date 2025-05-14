Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какой будет погода в Карпатах 15 мая

В четверг, 15 мая, в Карпатах ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. По данным Укргидрометцентра, порывы ветра в горах будут достигать 17 – 22 метров в секунду.

Будьте осторожны на открытых территориях и учитывайте погодные условия при планировании поездок и рабочих задач,

– отмечают в ГСЧС.

Непогода также затронет и другие регионы Украины. В частности в Киеве и области порывы ветра будут достигать скорости 15 – 18 метров в секунду. Из-за сложных погодных условий объявлен І уровень опасности.

К слову, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха объяснила, что холодная погода в Украине связана с поступлением холодной воздушной массы из северных широт. В то же время, по ее словам, пока рано говорить о каких-то сильных аномалиях.