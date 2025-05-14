Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 15 мая
Циклон с центром над Литвой обусловит падение атмосферного давления и шквальный ветер в Украине. В Карпатах прогнозируются порывы до 22 метров в секунду, местами возможны значительные дожди с мокрым снегом.
В западных и северных областях также ожидаются дожди, на остальной территории – осадки незначительные или вообще отсутствуют. На юге страны дожди маловероятны.
Ночью столбики термометров опустятся до +5...+10 градусов, днем воздух прогреется до +14...+19 градусов, однако в западных областях будет значительно прохладнее – лишь +8...+13 градусов. В Карпатах в течение суток ожидается лишь +1...+6 градусов тепла.
Погода в Киевской области и в столице
В Киевской области и в самом Киеве 15 мая будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем – умеренный, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, с порывами днем до 15 – 18 метров на секунду.
Температура воздуха в области ночью составит +5...+10 градусов, днем – +14...+19 градусов. В столбики термометров ночью опустятся до +8...+10 градусов, днем также температура поднимется до +14...+19 градусов.
Важно! Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Днем 15 мая в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра, из-за чего объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Какой будет температура в крупных городах Украины
- Киев +16...+18;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +7...+9;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +9...+11;
- Черновцы +12...+14;
- Хмельницкий +12...+14;
- Луцк +6...+8;
- Ровно +6...+8;
- Житомир +12...+14;
- Винница +15...+17;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +16...+18;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +19...+21;
- Черкассы +18...+20;
- Чернигов +16...+18;
- Сумы +16...+18;
- Полтава +16...+18;
- Днепр +16...+18;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +17...+19;
- Луганск +17...+19;
- Харьков +16...+18.
Прогноз погоды в Украине на 15 мая / Карта Укргидрометцентра