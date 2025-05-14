Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 15 мая

Циклон с центром над Литвой обусловит падение атмосферного давления и шквальный ветер в Украине. В Карпатах прогнозируются порывы до 22 метров в секунду, местами возможны значительные дожди с мокрым снегом.

В западных и северных областях также ожидаются дожди, на остальной территории – осадки незначительные или вообще отсутствуют. На юге страны дожди маловероятны.

Ночью столбики термометров опустятся до +5...+10 градусов, днем воздух прогреется до +14...+19 градусов, однако в западных областях будет значительно прохладнее – лишь +8...+13 градусов. В Карпатах в течение суток ожидается лишь +1...+6 градусов тепла.

Погода в Киевской области и в столице

В Киевской области и в самом Киеве 15 мая будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем – умеренный, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, с порывами днем до 15 – 18 метров на секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +5...+10 градусов, днем – +14...+19 градусов. В столбики термометров ночью опустятся до +8...+10 градусов, днем также температура поднимется до +14...+19 градусов.

Важно! Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Днем 15 мая в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра, из-за чего объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Какой будет температура в крупных городах Украины

Киев +16...+18;

Ужгород +10...+12;

Львов +7...+9;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +12...+14;

Хмельницкий +12...+14;

Луцк +6...+8;

Ровно +6...+8;

Житомир +12...+14;

Винница +15...+17;

Одесса +16...+18;

Николаев +16...+18;

Херсон +16...+18;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +19...+21;

Черкассы +18...+20;

Чернигов +16...+18;

Сумы +16...+18;

Полтава +16...+18;

Днепр +16...+18;

Запорожье +16...+18;

Донецк +17...+19;

Луганск +17...+19;

Харьков +16...+18.

Прогноз погоды в Украине на 15 мая / Карта Укргидрометцентра