Когда и где именно будет идти снег, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине

Синоптики прогнозировали, что в ближайшие дни в Украине будут идти небольшие дожди, ночью лишь кое-где. 15 – 16 мая в западных, северных и большинстве центральных областей умеренные осадки.

Однако в Украине еще также возможен снег. В частности, его снова прогнозируют в Карпатском регионе уже в эту пятницу.

15 – 16 мая будет проходить атмосферный фронт с северо-запада. Поэтому в четверг в Карпатах значительные дожди, а в пятницу дожди с мокрым снегом,

– отметила Наталья Птуха.

Также представительница Укргидрометцентра рассказала, что в ближайшие дни заморозки не ожидаются. Ведь будет несколько больше облачности.

"Ночь хоть и прохладная, – в пределах +2 – +9 градусов, – но уже преимущественно без заморозков, по крайней мере до 16 мая. Днем остается +12 – +18 градусов", – рассказала синоптик.

Интересно! Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в мае за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает 0 – -6 градусов. Кое-где на Сумщине 0 – -6 градусов, в горных районах -7 – -10 градусов, а на побережье морей +1 – +3 градуса.

Наталья Птуха также объяснила, что прохладная погода, которая сейчас наблюдается в Украине, связана с поступлением холодной воздушной массы из северных широт.

"Просто такая циркуляция атмосферных процессов сейчас, что как раз таки постоянно у нас воздушные потоки из северных широт. И продолжает поступать вот этот прохладный воздух. И если в ночные часы иногда есть прояснения, то, конечно, могут на поверхности почвы заморозки в некоторых регионах", – отметила синоптик.

В то же время подчеркнула, пока о каких-то сильных аномалиях говорить нельзя. Для этого нужно проводить основательные сравнения.

Впрочем, представитель Укргидрометцентра отметила, что в последние дни средняя суточная температура примерно на 5 – 9 градусов ниже нормы.