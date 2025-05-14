Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 15 травня
Циклон із центром над Литвою зумовить падіння атмосферного тиску та шквальний вітер в Україні. У Карпатах прогнозуються пориви до 22 метрів на секунду, подекуди можливі значні дощі з мокрим снігом.
У західних і північних областях також очікуються дощі, на решті території – опади незначні або взагалі відсутні. На півдні країни дощі малоймовірні.
Вночі стовпчики термометрів опустяться до +5…+10 градусів, вдень повітря прогріється до +14…+19 градусів, однак у західних областях буде значно прохолодніше – лише +8…+13 градусів. У Карпатах протягом доби очікується лише +1…+6 градусів тепла.
Погода на Київщині та у столиці
У Київській області та в самому Києві 15 травня буде хмарно з проясненнями. Уночі пройде невеликий дощ, удень – помірний, місцями можливі грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, з поривами вдень до 15 – 18 метрів на секунду.
Температура повітря в області вночі становитиме +5…+10 градусів, удень – +14…+19 градусів. У стовпчики термометрів вночі опустяться до +8…+10 градусів, удень також температура підніметься до +14…+19 градусів.
Важливо! Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вдень 15 травня у Києві та області очікуються сильні пориви вітру, через що оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Якою буде температура у великих містах України
- Київ +16...+18;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +7...+9;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +9...+11;
- Чернівці +12...+14;
- Хмельницький +12...+14;
- Луцьк +6...+8;
- Рівне +6...+8;
- Житомир +12...+14;
- Вінниця +15...+17;
- Одеса +16...+18;
- Миколаїв +16...+18;
- Херсон +16...+18;
- Сімферополь +16...+18;
- Кропивницький +19...+21;
- Черкаси +18...+20;
- Чернігів +16...+18;
- Суми +16...+18;
- Полтава +16...+18;
- Дніпро +16...+18;
- Запоріжжя +16...+18;
- Донецьк +17...+19;
- Луганськ +17...+19;
- Харків +16...+18.
Прогноз погоди в Україні на 15 травня / Карта Укргідрометцентру