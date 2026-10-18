Жители города делятся фотографиями последствий ливня в местных группах, сообщает 24 Канал.

Непогода в Одессе: последствия

Сильный дождь в Одессе длился несколько часов, сообщила "Думская". Из-за значительного количества осадков вода скопилась на улицах и затруднила движение транспорта. В частности, из-за подтопления трамвайных путей в городе вынуждены приостановить движение трамваев на некоторых маршрутах.

В КП "Одесгорэлектротранс" отметили, что специалисты сделают все возможное, чтобы возобновить безопасное движение, как только это позволят погодные условия.

В Одессе дождь шел несколько часов: смотрите видео

В сети предполагают, что в поселке Котовского количество осадков якобы уже достигло месячной нормы за октябрь. Подтопления фиксируют и в районе Ривьеры.

Ливень "затопил" некоторые улицы города: смотрите видео

Между тем, как утверждают в сети, на улице Заболотного из-за подтопления проезжей части автомобили "плывут" по дороге.

Затруднено движение транспорта из-за непогоды: смотрите видео

Дождевая вода скопилась под лестницей: смотрите видео

Непогода отразилась и на Черноморске. На видео очевидцев видно, как из-за сильного дождя в одном из магазинов протекает потолок.

К слову, для Киева и Киевской области до конца суток 18 октября действует желтый уровень опасности из-за ухудшение погодных условий. Из-за тумана видимость на дорогах снизится до 200–500 метров.

А 16 октября Погода ухудшилась в Карпатах. На Черногорском хребте фиксировали резкое наступление морозов и снежный покров.