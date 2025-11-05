Будут ли дожди в Украине в ближайшие дни

С четверга, 6 ноября, ожидается повышение атмосферного давления и распространение антициклонального поля на территорию Украины. В связи с этим вторая половина текущей недели по большей части пройдет без дождей.

Лишь кое-где возможны незначительные осадки в течение нескольких следующих дней. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Какая погода будет вскоре?

Сейчас осадков в большинстве областей Украины ожидать не стоит. Более того, скорее всего облака временно отойдут, начнет появляться больше прояснений. Только в южной части и Крыму местами возможны незначительные дожди.

По словам Натальи Птухи, также в течение ближайших нескольких суток в ночные и утренние часы местами возможен туман, поэтому стоит внимательно следить за предупреждениями от синоптиков Укргидрометцентра по этому поводу.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 1 до 7 градусов тепла. В свою очередь в западных областях ночью 6 ноября столбики термометров будут показывать примерно от 0 до 5 градусов тепла.

В дневные часы температура воздуха будет от 8 до 13 градусов тепла. В южной части, согласно прогнозу пригреет до 16 градусов тепла.

Что ждать от погоды в ближайшее время?