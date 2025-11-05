Чи будуть дощі в Україні найближчими днями
- З 6 листопада очікується підвищення атмосферного тиску, що призведе до зменшення опадів по всій Україні.
- Температура повітря вдень коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, у південних областях буде до 16 градусів.
З четверга, 6 листопада, очікується підвищення атмосферного тиску і поширення антициклонального поля на територію України. У зв'язку з цим друга половина поточного тижня здебільшого минеться без дощів.
Лише подекуди можливі незначні опади протягом кількох наступних днів. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Яка погода буде невдовзі?
Наразі опадів у більшості областей України очікувати не варто. Ба більше, радше за все хмари тимчасово відійдуть, почне з'являтися більше прояснень. Лише у південній частині та Криму місцями можливі незначні дощі.
За словами Наталії Птухи, також впродовж найближчих кількох діб у нічні та ранкові години подекуди можливий туман, тому варто уважно слідкувати за попередженнями від синоптиків Укргідрометцентру щодо цього.
Температура повітря у нічні години коливатиметься у межах від 1 до 7 градусів тепла. Своєю чергою у західних областях уночі 6 листопада стовпчики термометрів показуватимуть приблизно від 0 до 5 градусів тепла.
У денні години температура повітря буде від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині, згідно з прогнозом пригріє до 16 градусів тепла.
Що чекати від погоди найближчим часом?
Повідомлялося, що погода в Україні найближчим часом здебільшого залишатиметься хмарною. Більшість областей невдовзі накриють дощі. Температура повітря буде з незначними коливаннями показників.
Також зазначимо, що впродовж наступних кількох днів похолодання в Україні очікувати не варто. Навпаки – температура повітря залишатиметься теплою, попри незначні дощі, які пройдуть у частині областей.
Раніше стало відомо, що протягом тижня погода буде комфортною, через теплі повітряні маси стовпчики термометрів невдовзі будуть показувати температуру повітря значно вищу за кліматичну норму.