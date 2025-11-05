Чи будуть дощі в Україні найближчими днями

З четверга, 6 листопада, очікується підвищення атмосферного тиску і поширення антициклонального поля на територію України. У зв'язку з цим друга половина поточного тижня здебільшого минеться без дощів.

Лише подекуди можливі незначні опади протягом кількох наступних днів. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Яка погода буде невдовзі?

Наразі опадів у більшості областей України очікувати не варто. Ба більше, радше за все хмари тимчасово відійдуть, почне з'являтися більше прояснень. Лише у південній частині та Криму місцями можливі незначні дощі.

За словами Наталії Птухи, також впродовж найближчих кількох діб у нічні та ранкові години подекуди можливий туман, тому варто уважно слідкувати за попередженнями від синоптиків Укргідрометцентру щодо цього.

Температура повітря у нічні години коливатиметься у межах від 1 до 7 градусів тепла. Своєю чергою у західних областях уночі 6 листопада стовпчики термометрів показуватимуть приблизно від 0 до 5 градусів тепла.

У денні години температура повітря буде від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині, згідно з прогнозом пригріє до 16 градусів тепла.

Що чекати від погоди найближчим часом?