В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: в чем причина

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

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В Днепре ожидается непогода

Из-за приближения непогоды синоптики срочно объявили повышенный уровень опасности. В Днепре и области уже утром испортится погода, она продержится такой до конца суток.

По прогнозам синоптиков, в регионе будет гроза. Уровень опасности по области сохраняется первый (желтый).

Во время грозы рекомендуется закрыть окна дома. Если вы находитесь на улице, то нельзя прятаться от непогоды под деревьями или высокими конструкциями.

Старайтесь также избегать металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач.

Стоит помнить, что все электрические приборы могут притягивать молнию, поэтому ими нельзя пользоваться во время грозы, их выключить из сети.

Где еще будет непогода 23 июня

В понедельник грозы и сильные ветры ожидаются сразу в нескольких областях Украины. Ветрено будет в Львовской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой, Запорожской областях.