Прогнозируемая погода соответствует І уровню опасности. Об этом сообщает 24 Канал.

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Непогода ожидается в Украине

В ряде областей Украины объявили о І (желтый) уровень опасности, что связано с неблагоприятными погодными условиями. Это в основном сильный ветер, а в Херсонской области и гроза.

Подробные предупреждения по областям:

Во Львовской области: до конца суток 22 июня местами будут порывы западного ветра 15 – 20 метров в секунду. В самом Львове ситуация идентична. Объявлен І уровень опасности – желтый.

В Ровенской области: Днем 22 июня ожидаются порывы западного ветра 15 – 20 метров в секунду. Это так же І (желтый) уровень опасности.

Черновицкая область: 22 июня порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (І уровень опасности – желтый).

В Хмельницкой области: 22 июня порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен І уровень опасности – желтый.

Запорожская область: 23 июня ожидаются так же порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это І уровень опасности – желтый.

В Харьковской области: вечером 22 июня и в течение суток 23 июня ожидаются грозы, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Объявлен І уровень опасности – желтый.

Херсонская область: 23 июня ночью по всей области ожидается гроза.