Прогнозована погода відповідає І рівню небезпеки. Про це повідомляє 24 Канал.

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Негода очікується в Україні

У низці областей України оголосили про І (жовтий) рівень небезпеки, що пов'язано з несприятливими погодними умовами. Це здебільшого сильний вітер, а у Херсонській області й гроза.

Детальні попередження за областями:

У Львівській області: до кінця доби 22 червня місцями будуть пориви західного вітру 15 – 20 метрів на секунду. У самому Львові ситуація ідентична. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

У Рівненській області: Вдень 22 червня очікуються пориви західного вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це так само І (жовтий) рівень небезпеки.

Чернівецька область: 22 червня пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду (І рівень небезпечності – жовтий).

У Хмельницькій області: 22 червня пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Запорізька область: 23 червня очукуються так само пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це І рівень небезпечності – жовтий.

У Харківській області: ввечері 22 червня та протягом доби 23 червня очікуються грози, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Херсонська область: 23 червня вночі по всій області очікується гроза.