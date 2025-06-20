Наслідки негоди показали місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Наслідки негоди в Києві

У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки через пориви вітру. Патрульна поліція столиці закликала не ходити під деревами, поблизу будівництв і рекламних щитів, не залишати там авто і триматися якомога далі від електричних дротів.

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Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– нагадали синоптики.

Удень у Київській області температура повітря сягатиме 15 – 20 градусів тепла, а в столиці 16 – 18 градусів.

Нагадаємо, напередодні українців попереджали про пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду в більшості західних, північних та центральних областей.