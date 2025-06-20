24 Канал нагадує правила безпеки під час сильного вітру з посиланням на патрульну поліцію.

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Що можна і чого не можна робити під час сильного вітру

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки в низці областей саме через пориви вітру. Вони нагадали, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та рух транспорту.

Але якщо пам'ятати кілька простих правил, можна мінімізувати ризики.

Правила безпеки під час штормового вітру такі:

під деревами не варто ходити та залишати автівки;

це стосується також будівництв, рекламних щитів, білбордів та електроопор;

тримайтеся подалі від електричних дротів;

зачиніть вікна й двері, щоб уникнути пошкоджень, зніміть з балкона усе, що може впасти або злетіти.

У разі небезпеки телефонуйте на спецлінію 112 або у КАРС (Київську службу порятунку) – (044) 430-37-13. Рятувальників можна викликати цілодобово.

Якщо ж дерево або інший предмет все ж упали, можна залишити звернення у додатку 1551 або на сайті 1551. Зробіть фото та вкажіть адресу, а комунальники вирішать ваше питання.

Яка погода в Києві та області 20 червня

На ранок в Укргідрометцентрі повідомили, що в Києві та на Київщині хмарно з проясненнями, можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, з поривами 15 – 18 метрів на секунду.

В області температура +15…+20 градусів, у Києві +16…+18 градусів.