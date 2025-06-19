Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі та грози в Україні

Синоптики прогнозували, що 20 червня вночі на Півдні, Північному Сході й у Карпатах, удень на Півночі та Сході, у суботу в Україні, крім Заходу, йтимуть невеликі короткочасні дощі.

Уже в неділю, 22 червня, без опадів. Тільки в північних областях удень очікується невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза.

В Укргідрометцентрі також попередили, що у п'ятницю в більшості західних, північних і центральних областей будуть пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Раніше синоптики прогнозували, що очікувана місячна кількість опадів у червні 45 – 82 міліметрів, у Карпатах і подекуди на Прикарпатті 103 – 152 міліметри. Це в межах норми (80 – 120%).



До слова, у червні стають активнішими грозові процеси. Частіше спостерігаються град і шквали.