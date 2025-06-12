Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на серпень 2025 року
За прогнозом Кібальчича, на більшій частині України у серпні очікується спека. Особливо в першій половині місяця.
Метеоролог зауважив, що в цей період зазвичай спостерігаються місцеві синоптичні процеси й панування тропічних і субтропічних повітряних мас, які мають пустельне походження (із північних районів Африки або Середньої Азії).
Тож, із великою ймовірністю, температура буде перевищувати норму на 2,0 – 2,5 градуса.
Втім, рекордів спеки, подібних до тих, що фіксувалися торік, наразі не передбачається,
– зазначив Кібальчич.
Додав, що кількість опадів традиційно буде меншою за норму, особливо на Лівобережжі. Метеоролог зазначив, що там існують ризики розвитку тривалої посухи.
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До речі, метеоролог писав, що червень в Україні очікується теплим, із середньомісячною температурою в межах +18 – +23 градусів, що на 0,5 – 1,8 градуса вище за норму.
Прогноз погоди на липень в Україні
- Найспекотніші дні, коли температура сягає +35 градусів і вище, а вночі не опускається нижче ніж +20 градусів (так звані тропічні ночі) найчастіше спостерігаються у липні. Кібальчич наголосив, що 2025 рік також не буде винятком.
- "Найбільш ймовірний період із денною температурою понад +30 градусів очікується в другій половині місяця", – зазначив метеоролог.
- Також додав, що подібні показники вже практично є нормою для нашого регіону, а тривалі хвилі спеки стають дедалі більше екстремальними, особливо у південних, центральних і східних областях.
- Очікується, що кількість опадів у липні буде дещо нижчою за норму. Через це існують ризики виникнення природних пожеж і розвитку ґрунтової посухи в деяких областях.
- За прогнозом Кібальчича, у другий місяць літа середня температура буде вищою за норму на 0,7 – 2,0 градуси. Вона коливатиметься в межах +20 – +25 градусів.