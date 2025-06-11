Та чи чекати різкого потепління вже незабаром, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Чи буде сильна спека цього тижня

Метеоролог прогнозував, що цей тиждень почнеться з аномально спекотної погоди, особливо на Південному Сході. Втім, до середи в більшості регіонів температура повітря суттєво знизиться. Вона буде коливатися в межах кліматичної норми.

Кібальчич зазначив, що вночі середи +12 – +18 градусів, на Півночі й у Карпатах +7 – +10. Удень +20 – +29 градусів, але в районі Полісся +16 – +21 градус.

У четвер, 12 червня, вночі +12 – +18, на крайньому Заході +7 – +10 градусів. Удень +18 – +24, тільки на крайньому Півдні та Приазов'ї +25 – +30 градусів.

У п’ятницю, 13 червня, вночі +10 – +16 градусів, удень +18 – +24 градуси. У суботу, 14 червня, вночі +9 – +16 градусів, удень +22 – +27.

У неділю, 15 червня, за прогнозом Кібальчича, температура вночі коливатиметься в межах +9 – +16 градусів. Удень повітря прогріється до +23 – +28 градусів.

Тож сильна спека +35 – +40 градусів цього тижня в Україні поки не очікується.

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Коли буде найспекотніше в Україні