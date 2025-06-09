Температурні показники у столиці значно перевищили кліматичну норму. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

До теми Де буде аномальна спека, а в яких областях – похолодання, сильні дощі: погода на тиждень

Рекордний червень: спека в Києві побила історичні показники

Червень в Україні стартував із нетипової для початку літа спеки. У багатьох регіонах температурні показники значно перевищують кліматичні норми.

У Києві ж за період з 6 по 8 червня вже зафіксували п'ять температурних рекордів – як нічних, так і денних.

6 червня середньодобова температура у столиці становила 24,9 градуса – це на 0,2 градуса більше за рекорд 1956 року. Показник перевищив кліматичну норму на шість з половиною градуса.

7 червня нічна температура не опустилася нижче 19,9 градуса, що на 0,7 градуса вище за рекорд 2014 року. Середньодобова температура склала 26,2 градуса – на півтора градуса вище за попередній максимум 2011 року та на 7,2 градуса більше за норму.

8 червня зафіксовано ще два рекорди: мінімальна температура становила 20,4 градуса (перевищення на 1,8), а максимальна – 31,4 градуса, що на 0,1 градуса більше за показник 2011 року.

Нагадаємо, у липні 2024 року температура в Києві показали +57 градусів на Хрещатику та +65 на Володимирській гірці. У "Містознавстві" пояснили, що спека пояснюється щільною забудовою міста, яка поглинає тепло та віддає його. Рекомендації включають повернення рослин у міста, зокрема, озеленення вулиць.