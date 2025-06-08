Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Україні

Другий тиждень літа в Україні розпочнеться з аномально спекотної погоди, особливо на Південному Сході. Однак, уже до середи в більшості регіонів температура повітря суттєво знизиться. Вона буде коливатися в межах кліматичної норми

Кібальчич зауважив, що на тлі зміни температури, повітряна маса в низці областей буде нестійкою. Це призведе до грозових дощів, місцями сильних. Також можливий град і шквали.

Окрім того, наголосив метеоролог, внаслідок спеки у лісових і степових екосистемах значно зросте рівень пожежної небезпеки.

У понеділок, 9 червня, вночі у центральних, північних і південно-західних областях, удень також на Півдні, Сході та Північному Сході короткочасні дощі, подекуди грози та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. У західних і північних областях вночі температура буде коливатися в межах +13 – +20 градусів, удень +18 – +28 градусів. У центральних, південних і східних вночі +16 – +22, удень +32 – +37 градусів.

У вівторок, 10 червня, вночі на Сході та Півдні, удень місцями у Приазов'ї та на Донбасі очікуються короткочасні грозові дощі. На решті території без істотних опадів.

Вітер північний / північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, на Півдні місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду. Вночі у північних і західних областях зниження температури до +7 – +14 градусів, удень +19 – +25 градусів. В інших областях уночі +15 – +22, удень +24 – +29 градусів, на Донбасі й у Криму +28 – +33 градуси.

У середу, 11 червня, уночі по всій Україні без істотних опадів. Удень на Заході, ввечері також місцями в центральних регіонах і Приазов'ї помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, також можливий град.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +12 – +18 градусів, на Півночі й у Карпатах +7 – +10 градусів, удень +20 – +29 градусів, у районі Полісся +16 – +21 градус.

У четвер, 12 червня, у більшості областей, під впливом атмосферних фронтів і циклонічної діяльності, йтимуть дощі, подекуди значні. В окремих пунктах можливі град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Без істотних опадів тільки в західних регіонах.

Вітер на Лівобережжі змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, на Правобережжі північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +12 – +18 градусів, на крайньому Заході +7 – +10, удень +18 – +24 градуси, на крайньому Півдні та у Приазов'ї +25 – +30 градусів.

У п’ятницю, 13 червня, на Лівобережжі дощі, місцями значні. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер переважно північний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, на Сході подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +10 – +16 градусів, удень +18 – +24 градуси.

У суботу, 14 червня, по всій Україні під впливом молодого антициклону опади не очікуються. Вітер північний / північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Південному Сході й у Криму подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +9 – +16, удень +22 – +27 градусів.

У неділю, 15 червня, по всій Україні малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +9 – +16 градусів, удень пригріє до +23 – +28 градусів.

