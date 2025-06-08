Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Похолодання в Україні

Синоптики прогнозували, що 9 червня в західних, більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях температура повітря знизиться на 5 – 10 градусів. Тим часом на решті території утримається спека.

За прогнозом на картах, якщо 8 червня на Заході очікується до +30 градусів, то вже 9 червня тільки +18 – +20 градусів. До речі, уночі переважно +12 – +14 градусів.

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На Заході буде похолодання / Скриншоти з Укргідрометцентру

Цікаво, що раніше заморозки в Україні були навіть у червні. Рідко, втім, такі дані є в архівах. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповідала представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у червні за всю історію метеоспостережень в Україні, +1 – +9 градусів. У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській і Дніпропетровській областях та гірських районах подекуди 0,3 – -3,4 градуса. На високогір'ї Карпат навіть до -5 градусів.