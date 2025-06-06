Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на липень 2025 року
Кібальчич зазначив, що в липні найчастіше спостерігаються найспекотніші дні, коли денна температура повітря сягає +35 градусів і вище, а вночі не опускається нижче ніж +20 градусів (це так звані тропічні ночі). За прогнозом метеоролога, цей рік не буде винятком.
Найбільш ймовірний період із денною температурою понад +30 градусів очікується в другій половині місяця,
– зазначив Кібальчич.
Додав, що такі температурні показники вже практично є нормою для нашого регіону. До речі, тривалі хвилі спеки стають дедалі більші екстремальними, особливо в південних, центральних і східних областях.
Як вберегтися від спеки / Інфографіка 24 Каналу
Очікується, що кількість опадів у липні буде дещо нижчою за норму. Через це існують ризики виникнення природних пожеж і розвитку ґрунтової посухи в деяких областях України.
За прогнозом Кібальчича, середня місячна температура буде на 0,7 – 2 градуси вищою за норму й коливатиметься в межах +20 – +25 градусів.
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Прогноз на червень
- До слова, Кібальчич також писав, що в Україні очікується теплий червень із середньомісячною температурою в межах +18 – +23 градусів. Це на 0,5 – 1,8 градуса вище за норму.
- Кількість опадів метеоролог прогнозував в межах норми, подекуди на Заході та Півночі на 20 – 40 % менше за норму.
- За словами Кібальчича, рекордна спека у червні не передбачається. Втім, повторюваність небезпечних погодних явищ, таких як сильні зливи, град і шквали, може бути досить-таки високою.
- Метеоролог наголосив, що варто уважно стежити за прогнозами й оперативними штормовими попередженнями від офіційних джерел.