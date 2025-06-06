Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на июль 2025 года
Кибальчич отметил, что в июле чаще всего наблюдаются самые жаркие дни, когда дневная температура воздуха достигает +35 градусов и выше, а ночью не опускается ниже +20 градусов (это так называемые тропические ночи). По прогнозу метеоролога, этот год не будет исключением.
Наиболее вероятный период с дневной температурой более +30 градусов ожидается во второй половине месяца,
– отметил Кибальчич.
Добавил, что такие температурные показатели уже практически являются нормой для нашего региона. Кстати, длительные волны жары становятся все более экстремальными, особенно в южных, центральных и восточных областях.
Как уберечься от жары / Инфографика 24 Канала
Ожидается, что количество осадков в июле будет несколько ниже нормы. Из-за этого существуют риски возникновения природных пожаров и развития почвенной засухи в некоторых областях Украины.
По прогнозу Кибальчича, средняя месячная температура будет на 0,7 – 2 градуса выше нормы и будет колебаться в пределах +20 – +25 градусов.
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Прогноз на июнь
- К слову, Кибальчич также писал, что в Украине ожидается теплый июнь со среднемесячной температурой в пределах +18 – +23 градусов. Это на 0,5 – 1,8 градуса выше нормы.
- Количество осадков метеоролог прогнозировал в пределах нормы, местами на Западе и Севере на 20 – 40 % меньше нормы.
- По словам Кибальчича, рекордная жара в июне не предвидится. Впрочем, повторяемость опасных погодных явлений, таких как сильные ливни, град и шквалы, может быть довольно-таки высокой.
- Метеоролог отметил, что стоит внимательно следить за прогнозами и оперативными штормовыми предупреждениями от официальных источников.