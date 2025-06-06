Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Кибальчич отметил, что в июле чаще всего наблюдаются самые жаркие дни, когда дневная температура воздуха достигает +35 градусов и выше, а ночью не опускается ниже +20 градусов (это так называемые тропические ночи). По прогнозу метеоролога, этот год не будет исключением.

Наиболее вероятный период с дневной температурой более +30 градусов ожидается во второй половине месяца,

– отметил Кибальчич.

Добавил, что такие температурные показатели уже практически являются нормой для нашего региона. Кстати, длительные волны жары становятся все более экстремальными, особенно в южных, центральных и восточных областях.

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Ожидается, что количество осадков в июле будет несколько ниже нормы. Из-за этого существуют риски возникновения природных пожаров и развития почвенной засухи в некоторых областях Украины.

По прогнозу Кибальчича, средняя месячная температура будет на 0,7 – 2 градуса выше нормы и будет колебаться в пределах +20 – +25 градусов.

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