Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозировали, что 5 июня без осадков. Только во второй половине дня на Северо-Западе местами кратковременные дожди и грозы. Ночью +11 – +16 градусов, днем +23 – +28 градусов, но в юго-западной части до +31 градуса. В Карпатах прохладнее, – ночью +9 – +14, днем +18 – +23 градуса.

В Укргидрометцентре отметили, что в следующие двое суток в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Только днем в западных и Винницкой областях, в течение суток 6 июня также и на Севере местами кратковременный дождь, гроза.

Ночью уже будет +14 – +20 градусов, днем +26 – +32 градуса, на Юге и Юго-Востоке даже до +34 градусов. В Карпатах ночью +11 – +16, днем +20 – +25 градусов.

По ориентировочному прогнозу на картах, уже 9 июня в западных областях снова ожидается снижение температуры. Так, если в ближайшие дни на Западе будет до +30 градусов, то в следующий понедельник – только +19 – +22 градусов, а на Львовщине даже +16 – +18.

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На Западе снова ожидается похолодание / Скриншоты из Укргидрометцентра