Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда будет жарче всего в Украине

По предварительным оценкам, среднемесячная температура в июне может быть на 1,5, а в июле и августе на 2,5 градуса выше климатической нормы.

В то же время Наталья Птуха отметила, что, как и в предыдущие годы, не обойдется без колебаний температуры и неравномерного распределения осадков.

Самые жаркие месяцы по нашим статистическим данным для Украины – это июль и август, не июнь. Но, конечно, бывают исключения, тем более в условиях изменения климата. Посмотрим, как оно будет,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Синоптик также рассказала, что есть определенные изменения в климатической системе Украины. В частности, растет среднегодовая температура. Большинство месяцев года имеют положительную аномалию отклонения среднемесячной температуры от нормы.

"То есть когда мы говорим, что среднемесячная температура превышает климатическую норму, это означает, что в большинстве месяцев года современные температуры действительно превышают исторические климатические нормы", – объяснила Птуха.

Также отметила, что меняется характер осадков, увеличивается количество ливневых дождей. Кроме того, кое-где увеличиваются засушливые периоды, то есть происходит неравномерное распределение осадков: где-то может выпасть больше, а где-то, наоборот, будет без осадков, поэтому там будет засушливый район.

Впрочем, отметила Наталья Птуха, более детальные выводы – в компетенции ученых, климатологов из Украинского гидрометеорологического института.

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Интересно! Абсолютный максимум температуры, который когда-либо фиксировали в июне, достигает +32 – +38,5 градуса. В Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами +39 – +39,8 градуса, в Карпатах и горах Крыма +25 – +33 градуса.



Абсолютный минимум достигал +1 – +9 градусов. В Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях и горных районах местами -0,3 – -3,4 градуса, а на высокогорье Карпат даже до -5 градусов.