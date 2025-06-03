Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Штормовое предупреждение на 4 июня
В среду, 4 июня, в ряде областей будет бушевать непогода. Так, на Северо-Востоке, днем и на Юго-Востоке будут идти грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.
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Штормовое предупреждение на 4 июня / Скриншот из Укргидрометцентра
Кстати, синоптики предупреждали, что 3 июня в западных, северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, а на Волыни, Ровенщине, Винницкой и Житомирщине значительные дожди.
Кстати, 5 июня уже преимущественно без осадков, только днем на Западе местами небольшой дождь. Далее, 6 июня, в Украине, кроме Юга и Востока, снова кратковременные дожди, местами грозы.
Погода на июнь
- Ранее представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу рассказывала, что температура в июне ожидается выше нормы. Впрочем, буквально на 1,5 – 2 градуса.
- Среднемесячная температура предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16 градусов.
- По прогнозу синоптиков, количество осадков будет в пределах нормы, – где-то от 80 до 120% от нормы. Для равнинной территории Украины это 45 – 82 миллиметра, а в Карпатах и местами на Прикарпатье – 103 – 152 миллиметра.
- Наталья Птуха отметила, что для летнего периода всегда характерно неравномерное распределение осадков. Отметила, конечно, где-то может быть выше, где-то – немножко ниже. Впрочем, в среднем по Украине ожидается около нормы.
К слову, в Укргидрометцентре отметили, что в июне становятся более активными грозовые процессы, чаще наблюдаются град и шквалы.