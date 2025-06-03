Но будет ли много дождей в июне, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Погода на июнь: дожди в Украине
Ожидается, что количество осадков в июне в Украине будет в пределах нормы, – где-то от 80 до 120% от нормы, отметила Наталья Птуха. Добавила, что для равнинной территории это составляет 45 – 82 миллиметра, а в Карпатах и местами на Прикарпатье – 103 – 152 миллиметра.
Для летнего периода всегда характерно неравномерное распределение осадков. Конечно, где-то может быть выше, где-то – немножко ниже. Но в среднем по Украине ожидаем около нормы,
– подчеркнула синоптик.
Кстати, по прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха в июне будет немного выше климатической нормы. Впрочем, не намного, – буквально 1,5 – 2 градуса.
Наталья Птуха рассказала, что среднемесячная температура предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16 градусов.
Какой будет погода в ближайшие дни
- В Укргидрометцентре прогнозировали, что днем 3 июня в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, кое-где град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. На Волыни, Ровенской и Житомирской области значительные дожди. Ночью +13 – +18 градусов, днем +24 – +29 градусов, на Юге и Востоке до +32, а на Западе +19 – +24 градуса.
- 4 июня ночью в северных, северо-восточных и Черкасской областях, днем на Востоке и Юго-Востоке кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. В западных и северных областях ночью +11 – +16 градусов, днем +21 – +26 градусов. На остальной территории ночью +13 – +18, днем +24 – +29 градусов, на Юге до +32.
- 5 июня преимущественно без осадков, только днем на крайнем Западе местами небольшой кратковременный дождь. Ночью +11 – +17 градусов, днем +24 – +29 градусов, на Юге и Юго-Западе до +32 градусов.