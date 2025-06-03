Та чи буде багато дощів у червні, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на червень: дощі в Україні

Очікується, що кількість опадів у червні в Україні буде в межах норми, – десь від 80 до 120% від норми, зазначила Наталія Птуха. Додала, що для рівнинної території це становить 45 – 82 міліметри, а в Карпатах і подекуди на Прикарпатті – 103 – 152 міліметри.

Для літнього періоду завжди характерний нерівномірний розподіл опадів. Звичайно, десь може бути вище, десь – трошки нижче. Але в середньому по Україні очікуємо близько норми,

– наголосила синоптикиня.

До речі, за прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря у червні буде трохи вищою за кліматичну норму. Втім, не набагато, – буквально 1,5 – 2 градуси.

Наталія Птуха розповіла, що середньомісячна температура передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16 градусів.

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