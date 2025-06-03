Та чи буде багато дощів у червні, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Погода на червень: дощі в Україні
Очікується, що кількість опадів у червні в Україні буде в межах норми, – десь від 80 до 120% від норми, зазначила Наталія Птуха. Додала, що для рівнинної території це становить 45 – 82 міліметри, а в Карпатах і подекуди на Прикарпатті – 103 – 152 міліметри.
Для літнього періоду завжди характерний нерівномірний розподіл опадів. Звичайно, десь може бути вище, десь – трошки нижче. Але в середньому по Україні очікуємо близько норми,
– наголосила синоптикиня.
До речі, за прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря у червні буде трохи вищою за кліматичну норму. Втім, не набагато, – буквально 1,5 – 2 градуси.
Наталія Птуха розповіла, що середньомісячна температура передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16 градусів.
Якою буде погода найближчими днями
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що вдень 3 червня в західних, північних і більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. На Волині, Рівненщині й Житомирщині значні дощі. Уночі +13 – +18 градусів, удень +24 – +29 градусів, на Півдні та Сході до +32, а на Заході +19 – +24 градуси.
- 4 червня вночі у північних, північно-східних і Черкаській областях, удень на Сході та Південному Сході короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. У західних і північних областях вночі +11 – +16 градусів, удень +21 – +26 градусів. На решті території вночі +13 – +18, удень +24 – +29 градусів, на Півдні до +32.
- 5 червня переважно без опадів, тільки вдень на крайньому Заході місцями невеликий короткочасний дощ. Уночі +11 – +17 градусів, удень +24 – +29 градусів, на Півдні й Південному Заході до +32 градусів.