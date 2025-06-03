Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Штормове попередження на 4 червня

У середу, 4 червня, у низці областей вируватиме негода. Так, на Північному Сході, удень і на Південному Сході йтимуть грози, в окремих районах град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

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Штормове попередження на 4 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, синоптики попереджали, що 3 червня в західних, північних та Вінницькій областях грози, в окремих районах град і шквали 15 – 20 метрів на секунду, а на Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині значні дощі.

До речі, 5 червня вже переважно без опадів, тільки вдень на Заході місцями невеликий дощ. Далі, 6 червня, в Україні, крім Півдня та Сходу, знову короткочасні дощі, подекуди грози.

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