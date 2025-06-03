Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Штормове попередження на 4 червня
У середу, 4 червня, у низці областей вируватиме негода. Так, на Північному Сході, удень і на Південному Сході йтимуть грози, в окремих районах град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.
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Штормове попередження на 4 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
До речі, синоптики попереджали, що 3 червня в західних, північних та Вінницькій областях грози, в окремих районах град і шквали 15 – 20 метрів на секунду, а на Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині значні дощі.
До речі, 5 червня вже переважно без опадів, тільки вдень на Заході місцями невеликий дощ. Далі, 6 червня, в Україні, крім Півдня та Сходу, знову короткочасні дощі, подекуди грози.
Погода на червень
- Раніше представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповідала, що температура у червні очікується вищою за норму. Втім, буквально на 1,5 – 2 градуси.
- Середньомісячна температура передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16 градусів.
- За прогнозом синоптиків, кількість опадів буде в межах норми, – десь від 80 до 120% від норми. Для рівнинної території України це 45 – 82 міліметри, а в Карпатах і подекуди на Прикарпатті – 103 – 152 міліметри.
- Наталія Птуха наголосила, що для літнього періоду завжди характерний нерівномірний розподіл опадів. Зазначила, звичайно, десь може бути вище, десь – трошки нижче. Втім, у середньому по Україні очікується близько норми.
До слова, в Укргідрометцентрі зазначили, що у червні стають активнішими грозові процеси, частіше спостерігаються град і шквали.