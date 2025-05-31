Так, чи буде в Україні знову рекордна спека, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Погода на літо 2025 року
Синоптикиня розповіла, що за попередніми оцінками, літо очікується теплим, звичайно, з періодами спеки. Середньомісячна температура на 1,5 градуса, а в липні та серпні на 2,5 градуса вища за кліматичну норму.
Однак, наголосила Наталія Птуха, як і в попередні роки, не обійдеться без коливань температури та нерівномірного розподілу опадів.
Найспекотніші місяці по наших статистичних даних для України – це липень і серпень, не червень. Але, звичайно, бувають винятки, тим паче в умовах зміни клімату,
– зазначила представниця Укргідрометцентру.
Водночас підкреслила, що таких прогнозів синоптики дати не можуть. Підсумувала, що температура повинна бути трохи вищою за кліматичну норму, втім, подивимося, як вийде.
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Коли буде потепління
- Найближчими днями, різка зміна погоди не очікується. Україна буде залишатися в такому ж температурному режимі та періодично з дощами. Однак, з вихідних уже більше прояснення.
- "Є певна тенденція, що десь після 3 числа буде на кілька градусів підвищення температурного фону", – зазначила Наталія Птуха.
- Синоптикиня додала, якщо зараз буде +18 – +25 градусів, тільки на Південному Сході десь до +28 градусів, то вже починаючи з 3 – 4 червня може бути +20 – +25 градусів.
- Представниця Укргідрометцентру наголосила, що, звичайно, при тих перервах в опадах, коли не буде хмарності й у денні години буде сонечко, можуть бути вищі показники.
- Втім, +30 градусів у більшості регіонів у найближчій синоптичній перспективі не прогнозують. Хіба що така температура може бути на Південному Сході, але досить локально.