Станом на 28 травня 2025 року там середньодобова температура повітря кілька днів поспіль стабільно перейшла позначку +15 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В яких областях України розпочалося метеорологічне літо

За даними Укргідрометцентру, метеорологічне літо вже розпочалося у Києві, Ужгороді, Тернополі, Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Миколаєві, Херсоні, Сімферополі, Кропивницькому, Черкасах, Чернігові, Сумах, Полтаві, Дніпрі, Запоріжжі, Донецьку, Луганську, Харкові та частково на Львівщині.

Тоді як у Львові, Хмельницькому, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі та частково на Тернопільщині погодні умови ще не відповідають настанню метеорологічного літа.



У яких областях розпочалося метеорологічне літо / Карта Укргідрометцентру

Додамо, що сьогодні, 29 травня, прогнозують грози та зливи в Києві, Львівській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях. У деяких регіонах оголошено І рівень небезпечності (жовтий), що може вплинути на роботу підприємств та рух транспорту.

Синоптики радять дотримуватися заходів безпеки під час негоди, зокрема уникати паркування під деревами та лініями електропередач.