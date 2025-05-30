Весна 2025 года удивила украинцев капризной погодой. В марте сильно пригрело, местами до +25 градусов. Впрочем, в апреле и даже в мае ударили заморозки и неожиданно выпал снег. И хотя лето уже на пороге, в некоторых областях Украины до сих пор удерживается прохлада.

Какой будет погода этим летом: возможны ли еще заморозки в июне, когда наконец придет стабильное потепление, ждать ли много дождей и будет ли, как и в прошлом году, рекордная жара, – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Какой будет погода до конца мая

Май в Украине был довольно холодным с заморозками и снегом. До прошлой недели в некоторых областях еще было только +5 – +10 градусов. Насколько нормальной является такая погода, в частности во второй половине мая?

Сказать, что это что-то очень аномальное, мы не можем.

Просто у нас так сложилось, что в течение мая преобладали северные и северо-западные синоптические процессы. Часто распространялся холодный воздух арктического происхождения. Это касается именно первых двух декад. Третья декада уже была теплее.

Это временное явление, нельзя сказать, что это какой-то климатический тренд. Подобные погодные условия случались и в прошлом. Например, из ближайших архивных данных – это 1999 год, когда тоже был холодный май. Такое бывает.

Снег в горах в мае 2025 года / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области

Кстати, несколько дней назад наблюдалось +30 градусов в Херсонской, Николаевской и некоторых центральных областях до Харьковской.

Однако сейчас в большинстве регионов Правобережья продолжает находиться влажная воздушная масса. Она формирует нашу погоду в поле пониженного давления. Поэтому днем у нас свеженько, больше всего – в западных областях.

Какой будет погода в ближайшие дни: задержится ли еще эта прохлада?

В ближайшие дни в большинстве регионов ночью – +8 – +15 градусов, днем – +18 – +25 градусов.

В западных областях 29 мая было еще прохладнее – +13 – +19 градусов днем.

Наступило ли уже метеорологическое лето

Метеорологическое лето в Украине часто начинается еще до начала календарного, в мае. Началось ли оно уже в этом году или все же из-за вот этого холодного периода в мае оно задерживается?

Нет, метеорологическое лето еще не началось.

Мы видим, что у нас достаточно умеренные значения температуры. Если говорить о среднесуточной температуре, которая преобладала, например, 27 мая, то в целом она была близкой к норме, а на востоке и северо-востоке уже немного теплее – где-то на 4 – 6 градусов выше нормы.

Краткая справка. Устойчивое поднятие средней суточной температуры воздуха выше +15 градусов, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и Юге – в первой) декаде мая.

В части областей еще не наступило метеорологическое лето / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

А возможно ли, что метеорологическое лето все же наступит позже, чем календарное?

Скорее всего, в этом году да, календарное будет быстрее, чем метеорологическое.

Важно! 29 мая в Укргидрометцентре сообщили, что в большинстве областей наблюдается переход к метеорологическому лету. Однако в некоторых западных регионах оно еще не наступило.

Где уже в Украине наступило метеорологическое лето / Инфографика Укргидрометцентра

Когда прекратятся дожди и ливни

В каких областях будут дожди и грозы в ближайшие дни? Ждать ли сильных ливней?

В четверг и пятницу у нас в большинстве областей кратковременные дожди, 29 мая на Левобережье местами грозы.

Но в субботу, 31 мая, преимущественно уже будет без осадков. Только на Востоке и Юго-востоке страны, а днем и на северо-западе местами могут быть локальные кратковременные дожди.

Ветер юго-восточного направления с переходом в северо-западный 5 – 10 метров в секунду. Это о таких ближайших перспективах.

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А когда в Украине наконец прекратятся дожди?

Вот уже в начале июня у нас будут чаще перерывы в дождях.

1 числа ночью в юго-восточной части, а днем по всей Украине – локальные кратковременные дожди. Площадь их охвата будет значительно меньше. Но могут быть грозы, потому что будет немножко интенсивнее прогрев поверхности.

Уже 2 июня будет больше влиять поле повышенного атмосферного давления, поэтому будет без осадков. Однако они возможны в Крыму, Приазовье, а днем в западных и также немного в Житомирской и Винницкой областях, где снова будет поступать очередной атмосферный фронт. Он повлечет кратковременные дожди, местами грозы.

Но температура выравнивается. И уже во всех областях у нас ночью будет +10 – +16 градусов, днем – +10 – +25, а на Юге – до +28 градусов.



В начале июня дожди будут идти с перерывами / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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То есть пока что солнечных дней вообще без осадков ждать не стоит?

В последний день мая и с начала лета они будут характеризоваться перерывами, скажем так. И прояснения будут происходить не так, как сейчас, когда практически всю неделю небо затянуто и есть постоянные дожди.

То есть будут и периоды солнечные, но какой-то такой стабильной на несколько дней антициклональной погоды с высокими значениями температуры и без осадков пока не видно.

Перерывы есть и будут чередоваться: то поле высокого давления на один день или сутки, то снова поступление атмосферного фронта.

Солнечные дни будут чередоваться с дождливыми / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Важно! По климатическим характеристикам, в июне чаще бывают грозы, наблюдается град и шквалы ветра.

Когда потеплеет и будет ли жара до +30 градусов

Возможна ли в Украине снова резкая смена погоды?

Нет, в ближайшей синоптической перспективе, а это неделя – до 10 дней, резких изменений не ожидаем.

Мы будем оставаться в таком температурном режиме и периодически с дождями. А с выходных будет больше прояснения.

А когда уже начнется стабильное потепление?

Сейчас, в принципе, мы находимся в такой умеренной воздушной массе по температурным показателям, но вот на Юго-востоке, где значения +25 градусов и выше, уже тепло. Тамошние жители, скажем так, уже дождались этого тепла.

В дальнейшем, начиная с лета, есть определенная тенденция, что где-то после 3 числа будет на несколько градусов повышение температурного фона.

Если сейчас он у нас будет +18 – +25 градусов, только на Юго-востоке где-то до +28 градусов, то начиная с 3 – 4 июня уже может быть +20 – +25 градусов.

И конечно, при тех перерывах в осадках, когда не будет облачности и в дневные часы будет солнышко, могут быть выше показатели.

То есть жары +30 градусов еще не будет?

Нет, в ближайшей синоптической перспективе тридцаток в большинстве регионов не ожидается. Может где-то по Юго-востоку, но достаточно локально.

Жары +30 градусов еще не будет / Фото иллюстративное Getty Images

Погода на июнь: аномальное тепло или снова заморозки

Какой будет погода в первый месяц лета? Возможно ли, что июнь будет теплее нормы?

В общем ожидаем, что все же июнь будет немного выше климатической нормы, но не намного. Это буквально 1,5 – 2 градуса.

Среднемесячная температура предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16 градусов.

Ожидается, что июнь будет теплее нормы / Фото иллюстративное Unsplash

Будет ли в июне много дождей?

Рассчитываем, что количество осадков будет в пределах нормы, это где-то от 80 до 120% от нормы. И это, в свою очередь, для равнинной территории Украины составляет 45 – 82 миллиметра, а в Карпатах и местами на Прикарпатье – 103 – 152 миллиметра.

То есть кое-где все же осадков может быть больше нормы?

Для летнего периода всегда характерно неравномерное распределение осадков.

Поэтому это уже сложно сказать. Конечно, где-то может быть выше, где-то – немножко ниже. Но в среднем по Украине ожидаем около нормы.

Дожди будут распределяться неравномерно / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Характерны ли для июня +30 градусов и когда ждать наибольшей жары?

Самые жаркие месяцы по нашим статистическим данным для Украины – это июль и август, не июнь. Но, конечно, бывают исключения, тем более в условиях изменения климата.

Посмотрим, как оно будет. Таких прогнозов мы не можем дать. Да, немножко выше должно быть за климатическую норму, но посмотрим, как получится.

Краткая справка. Абсолютный максимум температуры, который когда-либо фиксировали в июне, достигает +32 – +38,5 градуса. В Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами +39 – +39,8 градуса, в Карпатах и горах Крыма +25 – +33 градуса.

Ранее бывали случаи, когда в июне в Украине фиксировали заморозки. Возможны ли они в этом году и ожидаются ли в ближайшие 10 дней?

Такое явление в июне возможно, но очень редко. Однако пока что мы таких тенденций не видим.

Температурный фон будет, наоборот, несколько повышаться начиная где-то с 3 – 4 числа.

Заморозки в июне возможны, но пока их не прогнозируют / Фото иллюстративное Unsplash

Интересно! Абсолютный минимум, который фиксировали в июне за всю историю метеонаблюдений, в Украине достигал +1 – +9 градусов. В Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской областях и горных районах местами -0,3 – -3,4 градуса, а на высокогорье Карпат даже до -5 градусов.

Будет ли рекордная жара летом 2025 года

Прошлое лето в Украине было аномально теплым. Температура била рекорды. Кое-где даже превысила +40 градусов. Возможно ли, что в этом году будет так же? Какой погоды ждать?

По предварительным оценкам, лето ожидается теплым с периодами жары, конечно, и среднемесячными температурами на 1,5, а вот в июле и августе на 2,5 градуса выше климатической нормы.

Однако, как и в предыдущие годы, не обойдется без колебаний температуры и неравномерного распределения осадков.



Лето будет теплым / Фото ТРК "Люкс"

В этом году зима в Украине была аномально теплой, начало весны также. Как такие климатические изменения влияют на погоду летом?

Конечно, есть определенные изменения в климатической системе Украины. Растет среднегодовая температура. Большинство месяцев года имеют положительную аномалию отклонения среднемесячной температуры от нормы.

То есть когда мы говорим, что среднемесячная температура превышает климатическую норму, это значит, что в большинстве месяцев года современные температуры действительно превышают исторические климатические нормы.

Меняется характер осадков, увеличивается количество ливневых дождей. Также иногда увеличиваются засушливые периоды, то есть происходит неравномерное распределение осадков: где-то может выпасть больше, а где-то, наоборот, будет без осадков, поэтому там будет засушливый район.

Но более подробные выводы – в компетенции наших ученых, климатологов из Украинского гидрометеорологического института.