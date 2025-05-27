Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на лето 2025 года в Украине

Метеоролог отметил, что на большей части Украины уже началось метеорологическое (климатическое) лето. Исключение – только западные области, где еще продолжается период аномально холодной погоды.

Погода на июнь

Как показывает статистика последних лет, июнь позиционируется как умеренно теплый месяц с достаточным количеством осадков. Ожидается, что в этом году он будет теплым, со среднемесячной температурой в пределах +18 – +23 градусов. Это на 0,5 – 1,8 градуса выше нормы.

Количество осадков прогнозируется в пределах нормы, местами на Западе и Севере на 20 – 40 % меньше нормы.

Рекордной жары в июне не предвидится, но повторяемость опасных погодных явлений, таких как сильные ливни, град и шквалы, может быть достаточно высокой,

– подчеркнул Игорь Кибальчич.

Добавил, что стоит внимательно следить за прогнозами и оперативными штормовыми предупреждениями от официальных источников.

Погода на июль

Метеоролог отметил, что в июле, традиционно, чаще всего наблюдаются жаркие дни, когда дневная температура воздуха достигает +35 градусов и выше, а ночью не опускается ниже +20 градусов (так называемые тропические ночи).

Этот год также не будет исключением. Наиболее вероятный период с дневной температурой более +30 градусов ожидается во второй половине месяца,

– отметил Кибальчич.

Интересно, что подобные показатели уже практически являются нормой для нашего региона. А длительные волны жары становятся все более экстремальными, особенно в южных, центральных и восточных областях.

По прогнозу Кибальчича, количество осадков в июле может быть несколько ниже нормы. Из-за этого существуют риски возникновения природных пожаров и развития почвенной засухи в некоторых областях Украины. Средняя температура июля прогнозируется выше нормы на 0,7 – 2,0 градуса. Она будет колебаться в пределах +20 – +25 градусов.

Погода на август

В августе жара ожидается на большей части территории Украины, особенно в первой половине месяца. Метеоролог заметил, что в этот период обычно наблюдаются местные синоптические процессы и господство тропических и субтропических воздушных масс, имеющих пустынное происхождение (из северных районов Африки или Средней Азии).

Поэтому температурный фон, с большой вероятностью, будет превышать норму на 2,0 – 2,5 градуса. Впрочем, рекордов жары, подобных тем, что фиксировались в прошлом году, пока не предвидится,

– отметил Кибальчич.

Кстати, ожидается, что количество осадков будет традиционно меньше нормы, особенно на Левобережье, где существуют риски развития длительной засухи.

Метеоролог подытожил, что средняя летняя температура в 2025 году прогнозируется выше климатической нормы примерно на 1,1 – 2,5 градуса. Однако, ни один из месяцев не станет рекордно жарким, ведь пока нет предпосылок для этого.

Осадки будут распределяться по территории Украины неравномерно, иногда будут фиксироваться сильные ливни, и в целом летний сезон отметится повышенной грозовой деятельностью и более частыми случаями опасных и стихийных погодных явлений конвективного происхождения.

Кибальчич также отметил, что ожидается высокий уровень пожарной опасности ожидается высоким во второй половине лета.

"На фоне продолжения боевых действий, риски возникновения дополнительных очагов возгораний в экосистемах, к сожалению, существенно повышаются с учетом ожидаемых погодных условий", – отметил метеоролог.

Обратите внимание! Кибальчич отметил, что прогнозы погоды на определенной местности с заблаговременностью более одного месяца (сезонные или полугодовые) пока является достаточно сложной задачей. В таких прогнозах можно более-менее уверенно говорить только о будущих тенденциях температуры, количества осадков и приблизительное распределение атмосферного давления.



Поэтому их достоверность обычно составляет не более чем 60 – 65%. Это существенно ниже, чем в декадных или месячных прогнозах.