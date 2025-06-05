Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозували, що 5 червня без опадів. Тільки у другій половині дня на Північному Заході місцями короткочасні дощі та грози. Уночі +11 – +16 градусів, удень +23 – +28 градусів, але у південно-західній частині до +31 градуса. У Карпатах прохолодніше, – вночі +9 – +14, удень +18 – +23 градуси.

В Укргідрометцентрі зазначили, що в наступні дві доби в Україні переважатиме суха й жарка погода. Лише вдень у західних і Вінницькій областях, упродовж доби 6 червня також і на Півночі місцями короткочасний дощ, гроза.

Вночі вже буде +14 – +20 градусів, удень +26 – +32 градуси, на Півдні й Південному Сході навіть до +34 градусів. У Карпатах вночі +11 – +16, удень +20 – +25 градусів.

За орієнтовним прогнозом на картах, уже 9 червня в західних областях знову очікується зниження температури. Так, якщо найближчими днями на Заході буде до +30 градусів, то наступного понеділка – лише +19 – +22 градусів, а на Львівщині навіть +16 – +18.

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На Заході знову очікується похолодання / Скриншоти з Укргідрометцентру